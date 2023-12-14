Внешний госдолг России опустился до минимума с 2015 года

Отмечается, что это минимальное значение с конца 2015 года.

В частности, по итогам второго квартала внешний долг был равен 36,9 млрд долларов органов, таким образом он снизился на 13%.

При этом доля внешнего долга в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет - до 9,72%.

Ранее Минфин РФ объявил о намерении до конца текущего года осуществить государственные заимствования внутри России в объёме до 68,3 млрд рублей, превысив верхний лимит внутреннего госдолга, который определён законом о бюджете на 2023 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».