Расходы на обслуживание госдолга России выросли до рекордных 1,73 трлн рублей
Российские власти потратят на погашение государственного долга 1,73 трлн рублей в 2023 году. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Минфин.
Отмечается, что затраты на погашение госдолга достигнут 6% всех расходов российской казны к концу текущего года (29,2 трлн рублей) — максимальных показателей за два последних года. Расходы увеличились на 210 млрд рублей с сентября 2023 года.
За первые девять месяцев текущего года траты на обслуживание госдолга достигли 1,2 трлн рублей (из них 1,1 трлн рублей было потрачено на обязательства по внутренним заимствованиям, 114 млрд рублей — по внешним).
В Министерстве финансов пояснили, что рост затрат обусловлен ростом объема заимствований (в третьем квартале текущего года он увеличился на 11,6% и достиг 25,5 трлн рублей). Также на него повлияли рост ключевой ставки и изменение курсов валют.
Ранее основатель компании «Русал» Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что в 2024 году российский бюджет может недосчитаться 10–12 трлн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru