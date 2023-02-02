«Все забрали!»: Названы причины дефицита российских заквасок

Накануне основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин в интервью РБК сообщил, что производство сметаны и сыра в России практически полностью зависит от импортных заквасок. По его словам, доля импорта этих компонентов достигает 90%. Константин Синецкий отметил, что производство заквасок можно наладить, однако для этого необходимы большие средства.

«Реально наладить отдельное производство закваски, также реально восстановить заквасочные отделения на предприятиях. Но там сейчас нет свободных средств. Все, что можно, у них забрали и по указанию государства отправили в частные лавочки. Есть ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Это абсолютно частная фирма, которая навязала всем неналоговый платеж. Только кубанские предприятия, которые входят в Южный молочный союз, платят до двух миллиардов рублей ежегодно. Это те средства, которые, если бы остались на заводах, могли бы быть использованы для инвестиций и для создания заквасочных отделений», - сказал Синецкий.

По его словам, Южный молочный союз уже несколько лет отмечает высокую зависимость отрасли от импорта заквасок. Однако, указал Синецкий, профильные министерства оставляют предложения союза по решению проблемы без внимания.