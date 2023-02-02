«Все забрали!»: Названы причины дефицита российских заквасок
На молочных фабриках нет свободных средств, только кубанские предприятия, которые входят в Южный молочный союз, платят до двух миллиардов рублей ежегодно, отметил в эфире НСН Константин Синецкий.
Производство закваски в России реально наладить, однако те средства, которые можно было бы использовать для создания заквасочных отделений на предприятиях, идут на навязанные неналоговые платежи, рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН.
Накануне основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин в интервью РБК сообщил, что производство сметаны и сыра в России практически полностью зависит от импортных заквасок. По его словам, доля импорта этих компонентов достигает 90%. Константин Синецкий отметил, что производство заквасок можно наладить, однако для этого необходимы большие средства.
«Реально наладить отдельное производство закваски, также реально восстановить заквасочные отделения на предприятиях. Но там сейчас нет свободных средств. Все, что можно, у них забрали и по указанию государства отправили в частные лавочки. Есть ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Это абсолютно частная фирма, которая навязала всем неналоговый платеж. Только кубанские предприятия, которые входят в Южный молочный союз, платят до двух миллиардов рублей ежегодно. Это те средства, которые, если бы остались на заводах, могли бы быть использованы для инвестиций и для создания заквасочных отделений», - сказал Синецкий.
По его словам, Южный молочный союз уже несколько лет отмечает высокую зависимость отрасли от импорта заквасок. Однако, указал Синецкий, профильные министерства оставляют предложения союза по решению проблемы без внимания.
«Южный молочный союз является организатором всероссийской научно-практической конференции, которая ежегодно проходит в Сочи. Уже несколько лет подряд в резолюции конференции была отмечена высокая зависимость отрасли от импорта заквасок. Предложения были отправлены во все профильные министерства, в том числе в правительство, чтобы этому вопросу уделили внимание, но они были оставлены без внимания. Наша Угличская биофабрика может обеспечить все предприятия производственной закваской на 100%. Но они не могут насушить столько микробов, чтобы перекрыть потребность в заквасках прямого внесения, которая в основном импортная. Импортозависимость говорит именно об этом», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Синецкий рассказал, что импортные закваски поставляются в Россию в достаточном количестве и предпосылок к прекращению поставок пока нет. Он добавил, что перед отраслью также стоит проблема в виде сохранения платежеспособного спроса населения.
«Сначала были опасения, что санкции будут введены в этом направлении, но пока мы не видим этого. Импортные закваски есть, они идут, предпосылок к тому, что они перестанут идти, мы не видим. При этом мы всегда рассчитываем на помощь государства. Очевидная проблема, которая стоит перед отраслью – это сохранение платежеспособного спроса населения. Сейчас меняется спрос: все десерты и йогурты на спаде, люди переключаются на традиционные продукты», - резюмировал Синецкий.
Ранее генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов в комментарии НСН также отмечал, что отечественная отрасль сильно зависит от поставок импортной закваски. Однако пока дефицита кисломолочной продукции в стране не ожидается.
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