Минсельхоз опроверг наличие дефицита сырья и заквасок для молочной отрасли

Российская молочная отрасль на сегодня обеспечена на 100% сырьем и составными компонентами для производства продукции, в том числе, заквасками. С таким комментарием выступило министерство сельского хозяйства.

Как подчеркнули в ведомстве, отечественные производители молочной продукции обеспечены необходимым и достаточным запасом ингредиентов. Причём их импорт в Россию не останавливается. Кроме того, проводится целенаправленная работа по стимулированию внутреннего производства пищевых компонентов.

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Так в Минсельхозе прокомментировали сообщения некоторых СМИ о том, что отечественные производители молочной продукции рискуют остаться без заквасок зарубежного производства.

Генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов в комментарии НСН подтвердил, что отечественная отрасль сильно зависит от поставок импортной закваски. Однако пока дефицита кисломолочной продукции в стране не ожидается.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МинсельхозПроизводствоМолоко
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