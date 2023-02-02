Минсельхоз опроверг наличие дефицита сырья и заквасок для молочной отрасли

Российская молочная отрасль на сегодня обеспечена на 100% сырьем и составными компонентами для производства продукции, в том числе, заквасками. С таким комментарием выступило министерство сельского хозяйства.

Как подчеркнули в ведомстве, отечественные производители молочной продукции обеспечены необходимым и достаточным запасом ингредиентов. Причём их импорт в Россию не останавливается. Кроме того, проводится целенаправленная работа по стимулированию внутреннего производства пищевых компонентов.