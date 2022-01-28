Санду: Молдавия справилась бы с газовым кризисом легче, если бы не «Газпром»

Молдавия легче пережила бы энергетический кризис, если бы «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом». Об этом сказала президент страны Майя Санду в эфире телеканала TV8.

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«Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика. Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом"», - отметила Санду.

Компания была основана в 1999 году. «Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаза». Ранее в январе режим ЧП ввели в Молдавии на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.

Ранее «Газпром» предупреждал Молдавию, что приостановит поставки газа в страну, если «Молдовагаз» не выплатит авансовый платеж до 20 января. Страна погасила долг, поэтому поставки продолжились.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГазпромМолдавия
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