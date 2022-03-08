Все сложно. Сергей Пикин рассказал о последствиях ухода Shell из России

Уход компании Shell с российского рынка нанес репутационные потери России и усложнил отношения с потребителями отечественной нефти.

Действия компании Shell, которая решила уйти с российского рынка, серьезно осложнила отношения с покупателями нефти за границей, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

СМИ: закон о запрете импорта российской нефти могут внести в конгресс в ближайшие дни

Что важно для России? Последнее время сбыт нашей сырой нефти стал более сложным, потому что увеличился дисконт относительно сорта Brent. И дисконт растет. То есть, энергетические санкции не ввели, но потребители нашей сырой нефти все с больше опаской относятся к возможности их введения в текущей ситуации. Поэтому отношения с ними становятся сложнее. И публичный отказ такой компании как Shell – фактор не очень позитивный. Все становится крайне сложным. Но… санкций нет и думаю, водиться не будут», - сделал вывод эксперт.

Также 8 марта стало известно, что нефтегазовая компания BP больше не намерена заключать новые сделки на покупку нефти и газа в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры