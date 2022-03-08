Все сложно. Сергей Пикин рассказал о последствиях ухода Shell из России
Уход компании Shell с российского рынка нанес репутационные потери России и усложнил отношения с потребителями отечественной нефти.
Действия компании Shell, которая решила уйти с российского рынка, серьезно осложнила отношения с покупателями нефти за границей, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Что важно для России? Последнее время сбыт нашей сырой нефти стал более сложным, потому что увеличился дисконт относительно сорта Brent. И дисконт растет. То есть, энергетические санкции не ввели, но потребители нашей сырой нефти все с больше опаской относятся к возможности их введения в текущей ситуации. Поэтому отношения с ними становятся сложнее. И публичный отказ такой компании как Shell – фактор не очень позитивный. Все становится крайне сложным. Но… санкций нет и думаю, водиться не будут», - сделал вывод эксперт.
Также 8 марта стало известно, что нефтегазовая компания BP больше не намерена заключать новые сделки на покупку нефти и газа в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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