СМИ: компания BP отказалась заключать новые сделки на покупку нефти и газа в РФ
Нефтегазовая компания BP объявила, что не намерена заключать новые сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Собеседник агентства отметил, что единственным исключением могла бы стать ситуация, при которой «возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям».
Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила, что откажется участвовать во всех нефтегазовых проектах в России, сообщает РЕН ТВ.
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