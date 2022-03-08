СМИ: компания BP отказалась заключать новые сделки на покупку нефти и газа в РФ

Нефтегазовая компания BP объявила, что не намерена заключать новые сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.

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Собеседник агентства отметил, что единственным исключением могла бы стать ситуация, при которой «возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям».

Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила, что откажется участвовать во всех нефтегазовых проектах в России, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКонтрактыРоссияНефть
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