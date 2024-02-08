Экономист посоветовал россиянам открывать вклады на 2-3 года
Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов полагает, что россиянам стоит открывать долгосрочные банковские депозиты на два или три года.
Экономист допустил начало снижения ставок по вкладам весной 2024 года. Это произойдет в случае замедления инфляции и стабилизации роста цен, заявил Попов.
«Сейчас наиболее благоприятный период для фиксации высокой доходности по банковским вкладам», - цитирует аналитика «Газета.Ru».
По данным Центробанка, в третьей декаде января средняя максимальная ставка по депозитам увеличилась до 14,88%. Максимальная доходность составила 17%, пишет «Свободная пресса».
Ставки по депозитам выросли после повышения Центробанком ключевой ставки до 16%. Эксперты считают, что на ближайшем заседании 16 февраля регулятор оставит ставку без изменений, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru