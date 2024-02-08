Экономист посоветовал россиянам открывать вклады на 2-3 года

Экономист допустил начало снижения ставок по вкладам весной 2024 года. Это произойдет в случае замедления инфляции и стабилизации роста цен, заявил Попов.

«Сейчас наиболее благоприятный период для фиксации высокой доходности по банковским вкладам», - цитирует аналитика «Газета.Ru».

По данным Центробанка, в третьей декаде января средняя максимальная ставка по депозитам увеличилась до 14,88%. Максимальная доходность составила 17%, пишет «Свободная пресса».

Ставки по депозитам выросли после повышения Центробанком ключевой ставки до 16%. Эксперты считают, что на ближайшем заседании 16 февраля регулятор оставит ставку без изменений, напоминает «Радиоточка НСН».

