Путин: В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%
12 февраля 202414:09
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, сообщает ТАСС.
На совещании по экономическим вопросам он указал, что «рост в прошлом году оказался выше прогнозов».
«ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали - 3,5%, а по последним данным - 3,6%», - подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что это выше среднемировых показателей, которые составляют «в среднем 3%».
Ранее российский лидер заявил, что экономика РФ является крупнейшей в Европе и пятой в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru