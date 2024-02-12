Путин: В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, сообщает ТАСС.

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На совещании по экономическим вопросам он указал, что «рост в прошлом году оказался выше прогнозов».

«ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали - 3,5%, а по последним данным - 3,6%», - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что это выше среднемировых показателей, которые составляют «в среднем 3%».

Ранее российский лидер заявил, что экономика РФ является крупнейшей в Европе и пятой в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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