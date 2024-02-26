«Все под контролем»: Турция и Китай не оставят россиян без новой техники

Ранее «Коммерсант» сообщал, что за 2023 год средняя стоимость потребительской электроники в России за прошлый год увеличилась на 10-15% почти во всех сегментах. По данным экспертов издания, на цены среди прочего повлияли проблемы с логистикой в Красном море на фоне обстрелов торговых судов хуситами. Однако как сообщил Кусков, это не единственный путь, по которому техника поступает в Россию.

«На сегодняшний день компании, которые занимаются поставкой, привозят электронику также из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), стран бывшего СССР - Казахстана и Армении. Пока ситуацию удается держать под контролем. С введением новых санкций всегда приходится каким-то образом их варьировать. Компании стараются уходить от ограничений, потому что никто в них не заинтересован. Сложно предсказать, что будет с рынком в течение года, но легче точно не станет», - пояснил он.

По словам собеседника НСН россияне не останутся без новых гаджетов, но ситуацию на рынке во многом определяет потребительский спрос.