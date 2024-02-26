«Все под контролем»: Турция и Китай не оставят россиян без новой техники
Россиянам не придется переходить на кнопочные телефоны, поскольку сегодня налажены поставки электроники из дружественных стран, рассказал НСН Денис Кусков.
Стоимость электроники в России во многом зависит от курса национальной валюты и уровня потребительского спроса, при этом на рынке нет дефицита устройств, Турция и Китая активно помогают с поставками, заявил в интервью НСН генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что за 2023 год средняя стоимость потребительской электроники в России за прошлый год увеличилась на 10-15% почти во всех сегментах. По данным экспертов издания, на цены среди прочего повлияли проблемы с логистикой в Красном море на фоне обстрелов торговых судов хуситами. Однако как сообщил Кусков, это не единственный путь, по которому техника поступает в Россию.
«На сегодняшний день компании, которые занимаются поставкой, привозят электронику также из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), стран бывшего СССР - Казахстана и Армении. Пока ситуацию удается держать под контролем. С введением новых санкций всегда приходится каким-то образом их варьировать. Компании стараются уходить от ограничений, потому что никто в них не заинтересован. Сложно предсказать, что будет с рынком в течение года, но легче точно не станет», - пояснил он.
По словам собеседника НСН россияне не останутся без новых гаджетов, но ситуацию на рынке во многом определяет потребительский спрос.
«Мы не перейдем к кнопочным телефонам. Есть большая коллекция ассортимента аппаратов из Китая. Те, кто предпочитают iPhone, могут приобрести его не только в пределах страны, но и за рубежом. При дальнейшем повышении цен рынок может немного притормозить с точки зрения количества продаж. Но он не обвалится, как было в 2022 году, когда с началом СВО люди стали экономить, и ничего не покупали. Ситуация в текущем году во многом будет зависеть и от стоимости рубля. Если что-то пойдет не так, люди вновь не будут приобретать электронику в большом количестве», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Индия за 2023 год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз в денежном выражении. Объем поставок оценили 97,3 миллиона долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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