СМИ: В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки

По данным издания, за год в России было продано 260 тысяч подобных девайсов. Это в два раза больше, чем годом ранее. Эксперты газеты объясняют такую тенденцию уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка и сокращением ввоза компьютеров по параллельному импорту.

Уточняется, что устройство кустарной сборки при сопоставимых характеристиках может быть дешевле, чем техника от известного бренда.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных за 2023 год вырос в пять раз, напоминает «Радиоточка НСН».

