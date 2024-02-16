СМИ: В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки

Спрос на компьютеры, собранные кустарным способом, по итогу 2023 года вырос в России вдвое, доля подобных устройств на отечественном рынке составила 20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчеты производителей электротехники.

Аналитики зафиксировали рост спроса на ремонт смартфонов Samsung и iPhone

По данным издания, за год в России было продано 260 тысяч подобных девайсов. Это в два раза больше, чем годом ранее. Эксперты газеты объясняют такую тенденцию уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка и сокращением ввоза компьютеров по параллельному импорту.

Уточняется, что устройство кустарной сборки при сопоставимых характеристиках может быть дешевле, чем техника от известного бренда.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных за 2023 год вырос в пять раз, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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