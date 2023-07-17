Все идет по плану: Депутат Козловский разъяснил смысл повышения цен на газ
Существенных изменений на рынках производства товаров и услуг из-за роста цен на газ не будет, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.
Первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский в интервью НСН выразил мнение, что в бытовом отношении цены на газ повысятся не сильно.
Накануне стало известно, что регулируемые цены на газ «Газпрома» повысят с 1 июля 2024 года на 8% для всех категорий потребителей. Александр Козловский объяснил, что повышение цен на газ связано с инфляционными процессами.
«Последнее повышение цен на газ мы видели в конце 2022 года, поэтому, конечно, не логично, что они будут повышаться в 2023 году. Следующее повышение анонсировано на июль 2024 года, следующее – июль 2025 года, на 8% соответственно. Предыдущее повышение было на 8,5%. Оно, наверное, не покрыло даже процент инфляции. Повышение связано с инфляционными процессами, которые у нас в стране на сегодняшний день существуют и с компенсациями за предыдущий период», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, повышение цен на газ происходит каждый год. Это плановый процесс, отметил Козловский.
«Насчет повышения бытовых цен на газ, то я не думаю, что это будет какое-то существенное повышение. Вряд ли как-то оно скажется на развитии промышленных предприятий и в целом развитии промышленности. Мы и раньше видели, что повышение цен на газ происходит ежегодно. Все идет в плановом режиме. Каких-то существенных изменений на рынках производства товаров и услуг мы не увидим», - подытожил эксперт.
Ранее цены на газ в России повышались с 1 декабря 2022 года, рост составил 8,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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