Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с июля 2024 года

Регулируемые цены на газ «Газпрома» повысят с 1 июля 2024 года на 8% для всех категорий потребителей. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном портале правовой информации.

ФАС предложила повысить тарифы на газ на 8%

Кроме того, оптовые цены на топливо будут увеличены еще на 8% с 1 июля 2025 года, изменения касаются как населения, так и промышленности.

Ранее цены на газ в России повышались с 1 декабря 2022 года, рост составил 8,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФАС в начале июля анонсировала плановое изменение оптовых цен на топливо. В ведомстве отмечали, что полученные средства направят на социальную газификацию в субъектах РФ и строительство газопроводов для потребителей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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