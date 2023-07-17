Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с июля 2024 года

Кроме того, оптовые цены на топливо будут увеличены еще на 8% с 1 июля 2025 года, изменения касаются как населения, так и промышленности.

Ранее цены на газ в России повышались с 1 декабря 2022 года, рост составил 8,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФАС в начале июля анонсировала плановое изменение оптовых цен на топливо. В ведомстве отмечали, что полученные средства направят на социальную газификацию в субъектах РФ и строительство газопроводов для потребителей.

