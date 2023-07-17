Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с июля 2024 года
Регулируемые цены на газ «Газпрома» повысят с 1 июля 2024 года на 8% для всех категорий потребителей. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном портале правовой информации.
Кроме того, оптовые цены на топливо будут увеличены еще на 8% с 1 июля 2025 года, изменения касаются как населения, так и промышленности.
Ранее цены на газ в России повышались с 1 декабря 2022 года, рост составил 8,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
ФАС в начале июля анонсировала плановое изменение оптовых цен на топливо. В ведомстве отмечали, что полученные средства направят на социальную газификацию в субъектах РФ и строительство газопроводов для потребителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зюганов заявил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
- Песков: Россия не развивает отношения с Западом
- АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Granta с ABS
- СМИ: Актриса фильма «Все умрут, а я останусь» пыталась покончить жизнь самоубийством
- Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с июля 2024 года
- Марио Фернандес перешел в «Зенит»
- Песков: ответом на подрыв Крымского моста станет достижение целей СВО
- Путин принял доклады и дал поручения по ситуации с терактом на Крымском мосту
- Захарова: Россия заявила Турции, Украине и секретариату ООН о прекращении зерновой сделки
- В Бурятии будут усыплять бродячих собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru