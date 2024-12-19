«Время и затраты»: Банки оценили идею Путина об усложнении выдачи кредитов
Олег Скворцов заявил НСН, что «период охлаждения» позволит избежать эмоциональных действий клиентов под воздействием мошенников.
«Период охлаждения» при выдаче кредитов от 50 тысяч рублей поможет в борьбе с мошенниками, но потребует финансовых вложений от банков, заявил НСН вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. По словам президента, банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он считает, что нужно ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов от 50 тысяч рублей для защиты людей от мошенников, такой период может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Скворцов рассказал, как это можно реализовать на практике.
«Это одна из мер, которая позволит избежать эмоциональных действий клиентов под воздействием мошенников. Часто под воздействием мошенников клиенты переводят большие суммы, в том числе из своих кредитных лимитов. Рекомендация президента касалась именно безопасности, а не закредитованности. Есть две причины, почему могут быть снижены лимиты по кредитам. Одна из них – это именно мошенники. У человека будет время передумать. Второе – это излишние кредитные риски», - отметил он.
При этом, по его словам, в таком случае банкам потребуется создать специальные IT-решения, которые позволят ввести техническую паузу.
«Сделать это можно, для этого нужны решения со стороны Банка России. Это также потребует IT-решений для банков. Если будет введен дополнительный «период охлаждения» для суммы более 50 тысяч, надо сделать какую-то паузу технически. Банк в таком случае просто не будет сразу осуществлять это действие, если человек переводит деньги с кредитной карты. Это время и затраты для банков», - добавил собеседник НСН.
Чтобы уменьшить закредитованность россиян, необходимо повысить ответственность для банков, чтобы они реально оценивали, сможет ли человек отдать кредит, заявил ранее финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров «Радиоточке НСН».
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