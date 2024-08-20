Вратарь «Крыльев Советов» не поверил, что в Москве можно прожить на 100 тысяч рублей
20 августа 202414:40
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что в месяц тратит порядка 250 тысяч рублей, живя в Самаре. В интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» футболист сказал, что в том числе тратит 70 тысяч на съемную квартиру.
В Москве, по мнению Ломаева, для комфортной жизни нужно «явно больше», скорее всего, в два раза. По словам спортсмена, он удивляется заявлениям других спортсменов, что в столице можно прожить на 50–100 тысяч.
Почти половина россиян ранее заявили, что считают достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru