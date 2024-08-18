СМИ: производители пива и безалкогольных напитков уведомили о повышении цен

Производители пива и безалкогольных напитков с началом осени повысят отпускные цены, пишет издание «Фонтанка».

«Облегчение и наказание»: По кому ударят пошлины на «недружественное» пиво

По информации издания, с 1 сентября цены на свою продукцию повысят ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес». Производители уведомили об этом торговые сети.

Отмечается, что стоимость напитков увеличится на 5-10%.

В апреле 2024 года правительство повысило таможенные пошлины на пиво, ввезенное в Россию из недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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