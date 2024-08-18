СМИ: производители пива и безалкогольных напитков уведомили о повышении цен
18 августа 202419:37
Производители пива и безалкогольных напитков с началом осени повысят отпускные цены, пишет издание «Фонтанка».
По информации издания, с 1 сентября цены на свою продукцию повысят ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес». Производители уведомили об этом торговые сети.
Отмечается, что стоимость напитков увеличится на 5-10%.
В апреле 2024 года правительство повысило таможенные пошлины на пиво, ввезенное в Россию из недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: производители пива и безалкогольных напитков уведомили о повышении цен
- При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
- Съемки пятой части «Джона Уика» начнутся в 2025 году
- В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека
- СМИ: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей
- Лукашенко заявил о критике со стороны младшего сына
- ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
- «Зенит» не смог обыграть подмосковные «Химки» в пятом туре РПЛ
- «Хезболла» опровергла сообщения о гибели своего командира
- В Симферопольском районе Крыма произошла авария на водоводе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru