СМИ: производители пива и безалкогольных напитков уведомили о повышении цен

По информации издания, с 1 сентября цены на свою продукцию повысят ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес». Производители уведомили об этом торговые сети.

Отмечается, что стоимость напитков увеличится на 5-10%.

В апреле 2024 года правительство повысило таможенные пошлины на пиво, ввезенное в Россию из недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».

