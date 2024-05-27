«Впрок не закупишь»: Строители о дефиците цемента на фоне высокого предложения
Объем производства цементной отрасли сегодня существенно превышает спрос даже на фоне рекордных темпов строительства жилья, сказал НСН Антон Глушков.
Предложение на рынке цемента сегодня значительно превышает спрос, в дефиците виноваты логистические сложности, проблемы с оборотными средствами застройщиков и уязвимость стройматериала к внешним воздействиям. Об этом НСН заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что, столкнувшись на фоне роста спроса, ограниченной провозной способности железных дорог и дефицита вагонов с увеличением сроков движения цемента на 36–86% за год, производители просят вмешаться в ситуацию правительство. Отмечается, что логистика уже подорожала на 15-25%, а летом могут быть сорваны сроки поставок в регионы Сибири, Урала, Поволжья, юга и Северного Кавказа. По словам Глушкова, предложение цемента сегодня существенно превышает спрос на него.
«Если смотреть объемы производства цементной отрасли в России, ее мощности значительно выше потребностей даже при нынешних рекордных темпах жилищного строительства. Летом спрос на цемент традиционно выше всего, и, к сожалению, из года в год из-за логистических трудностей часть регионов сталкивается с дефицитом поставок цемента. Большая часть крупных субъектов России эту проблему за год-два решили. Сегодня основные проблемы — обеспечение строительными материалами новых территорий и тех территорий, которые подверглись паводкам и наводнениям. Это достаточно большие территории, там идет массовое строительство, восстановительные работы. Кроме того, необходимо полностью обеспечить железнодорожный транспорт, тем более, что у нас он действительно очень сильно загружен, это основной перевозчик цемента, по крайней мере, на большие расстояния. Повторюсь, летний дефицит складывается очень часто в большом количестве регионов. Начиная с октября, он сходит на нет, и даже иногда мы фиксировали снижение цены на розничном рынке цемента», — сказал Глушков.
Собеседник НСН добавил, что запастись цементом впрок весьма проблематично из-за уязвимости материала, а также из-за проблем с оборотными средствами.
«Цена каждого квадратного метра на 50% состоит из стоимости материалов, на 50% — из заработной платы. Чтобы работать напрямую с заводами, надо брать крупные вагонные партии. Вагонная партия вырабатывается долгое время, то есть застройщик или строительная компания должны понимать, что они надолго заморозят оборотные средства. Если мы смотрим рентабельность и стоимость объекта, средняя рентабельность (10-15%) не позволяет строительной компании брать и использовать свои оборотные средства, чтобы кредитовать при такой поставке. Поэтому большая часть строительных объектов работает у нас “с колес” и имеет складские запасы оборотных средств на срок не более двух месяцев. Поэтому загрузиться с зимы и ждать, когда этот цемент пригодится, достаточно сложно. Кроме того, цемент имеет еще и большое количество технологических ограничений. Если тот же металл можно складировать у себя на площадке и обеспечить навес, чтобы он не заржавел, то в случае с цементом оплошности со стороны рабочих, например, попадание влаги, превращают эти запасы в огромную проблему. Поэтому вопрос поставки в момент применения — это технологические ограничения плюс отсутствие свободных оборотных средств у стройки», — добавил эксперт.
В заключение Глушков пояснил, какие регионы могут столкнуться с дефицитом цемента в ближайшее время.
«Накладки могут быть в пострадавших от наводнения регионах, а в крупных регионах логистика выстроена хорошо», — подытожил он.
Ранее инженер, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин заявил, что цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета, а на некоторые позиции — еще больше.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз в марте нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
- В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона
- СМИ: Певец Эмин снова женился на модели Алене Гавриловой
- Центробанк: Банки предотвратили хищение средств клиентов на два триллиона рублей
- Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике АЭС
- Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году
- В больнице в Словакии сообщили об улучшении состояния здоровья Фицо
- «Сами на четвереньках»: В Госдуме ответили на призыв поставить Россию на колени
- Лавров заявил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане
- После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru