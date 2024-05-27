«Впрок не закупишь»: Строители о дефиците цемента на фоне высокого предложения

«Если смотреть объемы производства цементной отрасли в России, ее мощности значительно выше потребностей даже при нынешних рекордных темпах жилищного строительства. Летом спрос на цемент традиционно выше всего, и, к сожалению, из года в год из-за логистических трудностей часть регионов сталкивается с дефицитом поставок цемента. Большая часть крупных субъектов России эту проблему за год-два решили. Сегодня основные проблемы — обеспечение строительными материалами новых территорий и тех территорий, которые подверглись паводкам и наводнениям. Это достаточно большие территории, там идет массовое строительство, восстановительные работы. Кроме того, необходимо полностью обеспечить железнодорожный транспорт, тем более, что у нас он действительно очень сильно загружен, это основной перевозчик цемента, по крайней мере, на большие расстояния. Повторюсь, летний дефицит складывается очень часто в большом количестве регионов. Начиная с октября, он сходит на нет, и даже иногда мы фиксировали снижение цены на розничном рынке цемента», — сказал Глушков.

Собеседник НСН добавил, что запастись цементом впрок весьма проблематично из-за уязвимости материала, а также из-за проблем с оборотными средствами.

«Цена каждого квадратного метра на 50% состоит из стоимости материалов, на 50% — из заработной платы. Чтобы работать напрямую с заводами, надо брать крупные вагонные партии. Вагонная партия вырабатывается долгое время, то есть застройщик или строительная компания должны понимать, что они надолго заморозят оборотные средства. Если мы смотрим рентабельность и стоимость объекта, средняя рентабельность (10-15%) не позволяет строительной компании брать и использовать свои оборотные средства, чтобы кредитовать при такой поставке. Поэтому большая часть строительных объектов работает у нас “с колес” и имеет складские запасы оборотных средств на срок не более двух месяцев. Поэтому загрузиться с зимы и ждать, когда этот цемент пригодится, достаточно сложно. Кроме того, цемент имеет еще и большое количество технологических ограничений. Если тот же металл можно складировать у себя на площадке и обеспечить навес, чтобы он не заржавел, то в случае с цементом оплошности со стороны рабочих, например, попадание влаги, превращают эти запасы в огромную проблему. Поэтому вопрос поставки в момент применения — это технологические ограничения плюс отсутствие свободных оборотных средств у стройки», — добавил эксперт.

В заключение Глушков пояснил, какие регионы могут столкнуться с дефицитом цемента в ближайшее время.

«Накладки могут быть в пострадавших от наводнения регионах, а в крупных регионах логистика выстроена хорошо», — подытожил он.

Ранее инженер, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин заявил, что цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета, а на некоторые позиции — еще больше.

