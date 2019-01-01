Впервые с апреля 2018-го курс евро опустился ниже 71 рубля
Курс единой европейской валюты впервые с апреля 2018 года опустился ниже 71 рубля. Об этом говорят данные торов на Московской бирже.
Так, в 18:30 по Москве курс евро показал отметку 70,985 руб. Ранее 20 июня аналогичную динамику продемонстрировал доллар. Его курс впервые с 1 августа прошлого года опустился ниже 63 рублей и по состоянию на 16:52 по московскому времени составил 62,97 руб., сообщает телеканал «360».
Отмечается, что укрепление российской национальной валюты происходит на фоне подорожания нефти на мировых рынках.
Ранее НСН сообщала, что Россия и ЕС на фоне растущих разногласий в вопросах международной торговли с США создают орган, который будет продвигать в двусторонних расчетах использование собственных валют вместо доллара.
Эту тему обсуждали первый вице-премьер, российский министр финансов Антон Силуанов и зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.
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