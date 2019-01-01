Путин рассказал о пользе санкций

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, что благодаря санкциям Россия создала морские двигатели, а также продвинулась высокотехнологичных секторах экономики.

«Мы ни с кем не ругались, и нет такого желания. Россия, начиная с 2014 года, недополучила около 50 млрд долларов. ЕС потерял 240 млрд долларов, США – 17 млрд. Они теряют наш рынок. Это отражается на рабочих местах. Но кое-что мы и получили. Мы включили мозги, что надо делать в высокотехнологичных секторах экономики. Нас это заставило развивать те направления, которых никогда не было. Например, в РСФСР не было морского двигателестроения. Это отдельная наука. Мы сделали это за несколько лет», - сказал Путин.

Президент отметил также развитие транспортного и энергетического машиностроения.

«Я уже не говорю про сельское хозяйство. Если бы мне десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 млрд долларов, я бы рассмеялся в лицо. Я бы пожал ему руку и сказал: «Спасибо за добрые, но неисполнимые намерения». Сегодня это факт», - добавил президент.

«Прямая линия» с Путиным проходит сегодня в 17-й раз. В колл-ценрт поступило около 1,5 млн вопросов.

