Глава «Абрау-Дюрсо» анонсировал поправки в закон для компенсации роста акцизов

«По нашей информации, российские виноделы после определенных поправок в закон, которые мы ожидаем достаточно скоро, смогут возмещать этот акциз в полной мере. Поэтому для российских виноделов это увеличение только в плюс, оно будет отражаться в полной мере на импортном вине даже из тех стран, которые не облагаются импортными пошлинами. Это ставит российских виноделов в достаточно хорошую конкурентную позицию. Также если примут поправки, мы не ожидаем повышения цен», - сказал Титов.

О каких именно поправках идет речь, а также о том, разработаны ли они, Титов не уточнил.

В июле Россия в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции увеличила с 12,5% до 20% ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран (в список таких государств входят в том числе США и все страны Евросоюза).

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в интервью НСН заявлял, что доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50-60%, однако винодельческую отрасль необходимо развивать, чтобы полностью удовлетворить запросы потребителя, передает «Радиоточка НСН».

