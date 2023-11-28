Глава «Абрау-Дюрсо» анонсировал поправки в закон для компенсации роста акцизов
Потребители не заметят роста цен на вино и шампанское после увеличения акцизов на них втрое при одном условии, отметил в эфире НСН Павел Титов.
В России готовятся поправки в закон, которые позволят отечественным виноделам возмещать возросшие акцизы в полной мере, заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью НСН. По его словам, при принятии таких поправок рост акцизов отразится только на ценах импортного вина.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское с 2024 года. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, однако с 1 мая 2024 года он вырастет до 108 рублей, с 1 января 2025 года — до 112 рублей, с 2026 года — до 116 рублей. Акциз на игристые вина, в том числе и российское шампанское, сейчас составляет 45 рублей, с 1 мая 2024 года эта ставка повысится до 141 рубля, с января 2025 года — до 147 рублей, с 2026 года — до 153 рублей.
«По нашей информации, российские виноделы после определенных поправок в закон, которые мы ожидаем достаточно скоро, смогут возмещать этот акциз в полной мере. Поэтому для российских виноделов это увеличение только в плюс, оно будет отражаться в полной мере на импортном вине даже из тех стран, которые не облагаются импортными пошлинами. Это ставит российских виноделов в достаточно хорошую конкурентную позицию. Также если примут поправки, мы не ожидаем повышения цен», - сказал Титов.
О каких именно поправках идет речь, а также о том, разработаны ли они, Титов не уточнил.
В июле Россия в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции увеличила с 12,5% до 20% ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран (в список таких государств входят в том числе США и все страны Евросоюза).
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в интервью НСН заявлял, что доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50-60%, однако винодельческую отрасль необходимо развивать, чтобы полностью удовлетворить запросы потребителя, передает «Радиоточка НСН».
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