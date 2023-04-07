Правительство РФ разрешило продавать вино онлайн

Правительство России одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» с 1 ноября, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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ТАСС сообщает, что «Почта России» готовит инфраструктуру к запуску и ожидает начала эксперимента по дистанционной продаже вина через свой сайт.

Накануне «Радиоточка НСН» писала, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые разрешают протестировать интернет-продажу произведенного в России вина через «Почту России». Теперь их рассмотрит кабмин, затем – Госдума.

Отмечается, что «Почта России» будет доставлять по адресу или в почтовое отделение только российское тихое, игристое и крепленое вино (произведенное из выращенного на территории России винограда), забрать его можно будет только по паспорту.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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