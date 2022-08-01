Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции - это попытка западных стран «сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии», сообщает ТАСС.
В ходе совещания по ситуации в металлургической отрасли глава государства отметил, что своими действиями западные политики проигнорировали принципы ВТО.
«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, западных политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации - они просто выброшены на помойку», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что из-за санкций против газопровода Ямал — Европа европейцы только проиграли, сообщает RT.
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