«Вопросы к качеству»: В торговых центрах осталось меньше 6% свободных площадей
Олег Войцеховский заявил НСН, что в некоторых ТЦ доля вакантных площадей доходит до 3%, в целом проблема пустующего пространства уже решена.
В российских торговых центрах осталось меньше 6% свободных площадей, при этом в ближайшее время до 10% арендаторов придется сменить, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
2024 год может стать рекордным за 10 лет по открытию новых ТЦ в Москве. С начала года в столице уже запустили шесть торговых центров, в планах до конца года — еще 11, пишут «Известия». Войцеховский рассказал, как торговые центры адаптировались на фоне ухода зарубежных арендаторов.
«Что касается пустующих площадей в торговых центрах, они есть всегда, за исключением самых топовых. Сегодня это примерно 6-8%, в каких-то центрах это 3-4%, это не проблема. Вопрос, скорее, в качестве новых арендаторов, которые пришли с 2022 года. Еще предстоит ротация 10% площадей, чтобы получить арендаторов, которые более соответствуют концепциям. Их не поставили очень быстро, потому что сначала нужно было просто закрыть пустое место. Со временем не все арендаторы показывают, что могут быть в торговом центре. Мы видим сейчас не необходимость закрытия вакансий, а необходимость ротаций – движения к качеству концепции»,- рассказал он.
Китайские бренды семимильными шагами движутся к тому, чтобы покорить российский рынок, на это им понадобится максимум год или два, однако они не остановятся на этом и прочно закрепятся в Европе и США, заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров «Радиоточке НСН».
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