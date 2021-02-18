Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России
Число зарегистрированных безработных в РФ сократилось до 2,4 миллиона человек. Об этом сообщила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.
По ее словам, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Также она отметила, что в августе прошлого года уровень безработицы достигал 6,4%, а в декабре этот показателе составил уже 5,9%. Таковы данные Росстата.
За это время численность безработных, по оценкам службы статистики, уменьшилась на 400 тысяч человек - с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона.
Представитель Минтруда добавила, что ведомство рассчитывает, что тенденция по снижению безработицы сохранится, передает ТАСС. Она сообщила, что в сентябре было 3,7 миллиона зарегистрированных безработных, то на данный момент их 2,4 миллиона человек.
Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН призвал заменить мигрантов на стройках россиянами.
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