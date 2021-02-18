Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России

За это время численность безработных, по оценкам службы статистики, уменьшилась на 400 тысяч человек - с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона.

Представитель Минтруда добавила, что ведомство рассчитывает, что тенденция по снижению безработицы сохранится, передает ТАСС. Она сообщила, что в сентябре было 3,7 миллиона зарегистрированных безработных, то на данный момент их 2,4 миллиона человек.

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН призвал заменить мигрантов на стройках россиянами.



