Володин заявил о недопустимости повышения цен под предлогом санкций

Посол Антонов: США боятся раскрытия военно-биологической программы у границ РФ Главы МИД РФ и Украины встретятся сегодня в Анталье ЕС намерен постепенно отказаться от российских нефти, газа и угля Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт Производитель Alpen Gold и Milka сворачивает капвложения и расходы на рекламу в РФ