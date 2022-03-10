Володин заявил о недопустимости повышения цен под предлогом санкций

Искусственное повышение цен на ряд товаров в России недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом председатель нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале.

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Володин подчеркнул, что увеличение цен на производимую и потребляемую в РФ продукцию под предлогом санкций необоснованно, пишет РИА ФАН.

«По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет», — отметил спикер Думы.

В то же время Володин допустил, что на фоне введенных Западом антироссийских санкций некоторые товары могут подорожать из-за повышения курса валют или перебоев в поставках, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦеныРоссияВячеслав Володин
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