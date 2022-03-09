Хинштейн анонсировал поправки о регулировании цен на ряд товаров и услуг

Профильные комитеты Госдумы внесли в палату поправки, согласно которым предлагается установить государственное регулирование цен на ряд товаров и услуг. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает ТАСС.

По его словам, в этот перечень должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, удобрения и сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары и лекарства.