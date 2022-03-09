Хинштейн анонсировал поправки о регулировании цен на ряд товаров и услуг
Профильные комитеты Госдумы внесли в палату поправки, согласно которым предлагается установить государственное регулирование цен на ряд товаров и услуг. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает ТАСС.
По его словам, в этот перечень должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, удобрения и сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары и лекарства.
Россия спокойно может продержаться до полугода в условиях приостановки поставок в страну продукции западных брендов и производителей, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с НСН высказал мнение, что российский бизнес не сможет существовать без иностранных компаний.
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