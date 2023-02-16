Володин призвал взыскать ущерб от взрывов на «Северных потоках»
Россия должна подсчитать и взыскать с виновных в подрыве «Северных потоков», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Володин призвал последовательно посчитать ущерб, обсудить и предъявить виновным в подрыве «Потоков» сумму компенсаций. Спикер также назвал обратить внимание на вред, нанесённый окружающей природе.
Накануне депутаты приняли проект обращения к ООН с призывом инициировать расследование взрывов на газопроводах.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что американские власти и местные СМИ специально замалчивают данные о подрыве.
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