Володин: 75,9% зарубежных компаний остались в России

По словам политика, оставшиеся в РФ компании верят в хорошие перспективы развития российской экономики, «их устраивает деловой климат». При этом ушедшие предприятия терпят миллиардные издержки, пишет РИА ФАН.

«Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объемы. Большой рост показало производство одежды (+42%). Увеличился выпуск лекарств (+15%). Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы напомнил, что в 2022 году был принят закон о запрете выдачи иностранным компаниям лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа. Также в России запретили зарубежному бизнесу участвовать в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками. Кроме того, Госдума приняла в первом чтении закон, который запрещает офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ. Володин подчеркнул, что «многое предстоит еще сделать».

Ранее спикер Госдумы заявил, что 2023 год станет определяющим для развития России и мира и должен стать для РФ «годом общей победы», напоминает телеканал «360».

