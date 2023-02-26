Военкор раскрыл последствия передачи польских танков Украине

Военный корреспондент Дмитрий Стешин связал передачу Варшавой танков Leopard Киеву и прекращение поставок российской нефти Польше. Об этом он написал в Telegram-канале.

В Варшаве подтвердили доставку польских танков Leopard 2 на Украину

Решение польской стороны направить на Украину танки Leopard привело к тому, что Россия прекратила поставку нефти по трубопроводу «Дружба».

«Схема простая: "Нет "Леопардов" — есть нефть, есть "Леопарды" — нет нефти», — пояснил военкор.

В субботу, 25 февраля, глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек объявил о том, что в страну прекратились поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, эти объемы составляли 10% потребности Варшавы, и поляки готовы заместить его сырьем из других источников.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьТанкиПольшаРоссия
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