Военкор раскрыл последствия передачи польских танков Украине
Военный корреспондент Дмитрий Стешин связал передачу Варшавой танков Leopard Киеву и прекращение поставок российской нефти Польше. Об этом он написал в Telegram-канале.
Решение польской стороны направить на Украину танки Leopard привело к тому, что Россия прекратила поставку нефти по трубопроводу «Дружба».
«Схема простая: "Нет "Леопардов" — есть нефть, есть "Леопарды" — нет нефти», — пояснил военкор.
В субботу, 25 февраля, глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек объявил о том, что в страну прекратились поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, эти объемы составляли 10% потребности Варшавы, и поляки готовы заместить его сырьем из других источников.
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