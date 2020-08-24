Водителям в Москве отменили 32 тыс. штрафов за ошибки в пропусках в период пандемии

«Цели собрать как можно больше штрафов у нас никогда не было», - добавил глава департамента транспорта в интервью РИА Новости.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал в эфире НСН, как скажутся на тарифах новые правила расчета ОСАГО.



