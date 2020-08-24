Водителям в Москве отменили 32 тыс. штрафов за ошибки в пропусках в период пандемии
Московские власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Чиновник отметил, что все поступающие от москвичей обращения рассматриваются в индивидуальном порядке и только после этого выносится окончательное решение. Ликсутов отметил, что таково было поручение мэра Москвы Сергея Собянина.
«Цели собрать как можно больше штрафов у нас никогда не было», - добавил глава департамента транспорта в интервью РИА Новости.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал в эфире НСН, как скажутся на тарифах новые правила расчета ОСАГО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru