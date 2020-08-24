В России подтвердились 4,7 тысячи новых случаев COVID-19

Число регистрируемых за сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России продолжает снижаться. Согласно обновлённым данным оперативного штаба на утро 24 августа, в стране подтвердились ещё 4744 новых случая инфицирования COVID-19.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (625), где в последние два дня наблюдается снижение, а также в Санкт-Петербурге (182), Московской области (148), Ростовской области (131) и Ставропольском крае (129).

С начала пандемии коронавируса в России этой инфекцией заразились уже 961,5 тысячи человек. Выздоровели 773 тысячи пациентов, из которых 2456 за последние сутки, передаёт RT. Зафиксированы 16448 летальных исходов (+ 65 за минувшие сутки).



