Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики. Таким образом, она прокомментировала ситуацию с закрытием финансовых учреждений в США, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что прямого влияния на российскую экономику турбулентности на западных финансовых рынках нет.