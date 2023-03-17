Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики. Таким образом, она прокомментировала ситуацию с закрытием финансовых учреждений в США, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что прямого влияния на российскую экономику турбулентности на западных финансовых рынках нет.
Вашингтон заявляет, что никаких рисков ситуация не несет. Президент США Джо Байден выступил с официальным обращением после закрытия банков. Он заявил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за краха некоторых финансовых организаций.
12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. В Минфине страны уже заявили, что налогоплательщики не понесут убытков.
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