Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики. Таким образом, она прокомментировала ситуацию с закрытием финансовых учреждений в США, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что прямого влияния на российскую экономику турбулентности на западных финансовых рынках нет.

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Вашингтон заявляет, что никаких рисков ситуация не несет. Президент США Джо Байден выступил с официальным обращением после закрытия банков. Он заявил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за краха некоторых финансовых организаций.

12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. В Минфине страны уже заявили, что налогоплательщики не понесут убытков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ФинансыБанкиЭльвира Набиуллина

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