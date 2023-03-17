Во Франции заявили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией

Разрыв энергетических связей с Россией стал катастрофой для Европы. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.

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Он отметил, что особенно катастрофические последствия затронули Германию, но также и Францию. Филиппо указал, что страны вынуждены покупать сжиженный природный газ у США, который стоит гораздо больше, чем российский.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что Германии не грозит крах экономики из-за введения санкций против России. По его словам, газ поступает в страну из США и Норвегии, цены на него приемлемы, массовой безработицы также нет.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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