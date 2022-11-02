Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки

Россия может продавать нефть Евросоюзу по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, заявил автор статьи во французском издании Causeur.

Так, Европа могла бы сделать исключение на запрет страхования российской нефти для той партии, которая будет продаваться по более низкой цене.

«Перетягивают одеяло»: Шольца и Макрона рассорят энергоресурсы

При этом журналист отметил, что это такая схема является непростой в реализации, нет никаких гарантий, что она сработает.

По данным СМИ, в Европе назревает новая проблема, резкий рост стоимости транспортировки сырья усилит дефицит нефти и газа. Также дефицит судов случился из-за борьбы Европы за топливо на фоне кризиса. Из-за антироссийских санкций сами танкеры также подорожали, в некоторых случаях в два раза, отмечают специалисты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры