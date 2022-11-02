Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки

Россия может продавать нефть Евросоюзу по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, заявил автор статьи во французском издании Causeur.

Так, Европа могла бы сделать исключение на запрет страхования российской нефти для той партии, которая будет продаваться по более низкой цене.