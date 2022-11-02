Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки
Россия может продавать нефть Евросоюзу по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, заявил автор статьи во французском издании Causeur.
Так, Европа могла бы сделать исключение на запрет страхования российской нефти для той партии, которая будет продаваться по более низкой цене.
При этом журналист отметил, что это такая схема является непростой в реализации, нет никаких гарантий, что она сработает.
По данным СМИ, в Европе назревает новая проблема, резкий рост стоимости транспортировки сырья усилит дефицит нефти и газа. Также дефицит судов случился из-за борьбы Европы за топливо на фоне кризиса. Из-за антироссийских санкций сами танкеры также подорожали, в некоторых случаях в два раза, отмечают специалисты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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