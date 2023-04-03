Во Франции назвали решение ОПЕК+ по нефтедобыче пощечиной для главы Минфина
Решение стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи стало «пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Об этом заявил экс-депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик отметил, что входящие в международную организацию государства, в том числе Россия, объявили о скоординированном сокращении добычи сырья, пишет РИА ФАН.
«Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощечину!» — написал Филиппо в Twitter.
Ранее ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти до конца года. Так, Россия и Саудовская Аравия снизят добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, Казахстан — на 78 тысяч, ОАЭ — на 144 тысячи, Кувейт — на 128 тысяч, Ирак — на 211 тысяч. Кроме того, сократят нефтедобычу и Оман (на 40 тысяч б/с) и Алжир (на 48 тысяч б/с). На фоне решения стоимость сырья выросла более чем на 5%, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru