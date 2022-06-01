ВНИИ: Уровень безработицы в России достиг минимума за 10 лет

Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что уровень безработицы в РФ снизился до 4% впервые за 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Платыгина, число безработных в России в апреле составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше апрельского показателя прошлого года и на 2,4% меньше марта 2022 года.

Ранее сегодня в России вступил в силу указ главы государства Владимира Путина об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.

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ТЕГИ:Рынок ТрудаБезработица
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