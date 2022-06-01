ВНИИ: Уровень безработицы в России достиг минимума за 10 лет

По словам Платыгина, число безработных в России в апреле составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше апрельского показателя прошлого года и на 2,4% меньше марта 2022 года.

Ранее сегодня в России вступил в силу указ главы государства Владимира Путина об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.

