В России выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
В России вступил в силу указ главы государства Владимира Путина об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.
С 1 июня неработающим пожилым людям будут выплачивать в среднем 19 тысяч 360 рублей. Индексация затронет 35 миллионов пенсионеров.
МРОТ с сегодняшнего дня составляет 15 тысяч 279 рублей, а прожиточный минимум - 13 тысяч 919 рублей.
Подобные показатели имеют значение при расчете ряда пособий, сумма которых устанавливается из размера прожиточного минимума.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следует увеличить выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей.
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