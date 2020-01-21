Внешний долг России составил почти полтриллиона долларов

Внешний долг России в минувшем году увеличился на 26,8 миллиарда долларов - до 481,5 миллиарда долларов. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в материалах Центробанка.

Регулятор отмечает, что на рост показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которые были совершены в российских рублях, а также в иностранной валюте. В свою очередь, внешний долг частного сектора остался почти прежним.