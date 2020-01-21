Внешний долг России составил почти полтриллиона долларов

21 января 202017:49

Внешний долг России в минувшем году увеличился на 26,8 миллиарда долларов - до 481,5 миллиарда долларов. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в материалах Центробанка.

Регулятор отмечает, что на рост показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которые были совершены в российских рублях, а также в иностранной валюте. В свою очередь, внешний долг частного сектора остался почти прежним.

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Между тем, накануне НСН писала, что профицит бюджета России за 2019 год, по предварительной оценке, составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей. Об этом сообщили в Минфине РФ. Отмечается, что в прошлом году в казну поступило 20,188 триллиона рублей доходов. Расходы сложились на уровне 18 трлн 220,23 млрд рублей, или 98,5% к общему объему расходов, утвержденных законом о бюджете, и 94,2% с учетом внесенных изменений, отмечает РИА Новости.

Кстати, в январе прошлого года внешний долг Российской Федерации уменьшился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов США, или на 12,4%. Он составлял 453,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России. Это самое низкое значение с апреля 2009 года. Подавляющая часть долга приходятся на долю компаний, домохозяйств и банков, около 12% - ЦБ и федерального правительства.

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ФОТО: pxhere.com
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