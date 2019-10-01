Венесуэла вернула России часть долга

Венесуэла осуществила очередную выплату по долгу перед Россией. Об этом сообщили в министерстве финансов России. Информация была опубликована «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вместе с тем не уточняется, о какой сумме выплат идет речь. Напомним, что общая сумма долга Венесуэлы перед Россией составляет три миллиарда долларов. Ранее платеж был осуществлен в апреле этого года.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в эфире НСН заявил, что для властей Венесуэлы и оппозиции сейчас самое время сесть за стол переговоров, и Россия могла бы этому поспособствовать.

