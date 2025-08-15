СМИ: Три человека погибли при взрыве на заводе под Рязанью
Взрыв пороха произошел на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, пострадали более 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
Ранее стало известно о пожаре на заводе. Позднее в экстренных службах уточнили, что в пороховом цеху прогремел взрыв и произошло возгорание. Здание было полностью разрушено, пишет RT.
«Предварительно, 23 человека пострадали», - рассказали агентству.
Источник уточнил, что трое из пострадавших погибли.
По данным оперативного штаба Рязанской области, на предприятии в Шиловском районе зафиксировали возгорание в одном из производственных цехов. Есть пострадавшие, их число не называется. На место ЧП выехал глава региона Павел Малков.
