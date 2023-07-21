Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 15%

По данным агентства, представленным в мае, задолженность перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам прошлого года составила 16,6%. В первом квартале года этот показатель продолжил сокращаться и составил в конце периода 15,45%.

Внешний долг России — государственный и корпоративный — в денежном выражении составлял $354,8 млрд (около 27,35 трлн рублей) по состоянию на конец марта текущего года. С начала года внешний долг страны уменьшился на $25,9 млрд, пишет Ura.ru.

Максимальный уровень внешнего долга по отношению к ВВП наблюдался в 1999 году: тогда он достиг 91%, отмечает РЕН ТВ.

