Минфин заявил о намерении увеличивать объем госдолга
Минфин России будет увеличивать объем государственного долга, однако планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП. Об этом заявила замглавы ведомства Ирина Окладникова, передает РИА Новости.
Как отметила замминистра, в целом уровень долга РФ — 22,8 трлн рублей, что составляет 14,9% ВВП по итогу прошлого года, пишет RT.
«Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать [объем] и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», — указала Окладникова.
Замглавы Минфина подчеркнула, что средства необходимы в том числе для поддержки военного блока и четырех новых регионов. Как отметила Окладникова, «безопасная граница», которую наметило министерство — 20% ВВП.
«Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть», — указала замминистра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru