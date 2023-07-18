Минфин заявил о намерении увеличивать объем госдолга

Как отметила замминистра, в целом уровень долга РФ — 22,8 трлн рублей, что составляет 14,9% ВВП по итогу прошлого года, пишет RT.

«Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать [объем] и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», — указала Окладникова.

Замглавы Минфина подчеркнула, что средства необходимы в том числе для поддержки военного блока и четырех новых регионов. Как отметила Окладникова, «безопасная граница», которую наметило министерство — 20% ВВП.

«Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть», — указала замминистра.

