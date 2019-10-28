Вместо развлечений россияне копят на старость
Треть россиян имеет накопления, причем четверть из них – «на старость». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на экспертизу Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Как выяснилось по итогам опроса, большинство респондентов считает сбережениями сумму от 100 тысяч рублей. Значительная часть опрошенных откладывает «на всякий случай», без конкретной цели. При этом отмечается, что число тех, кто откладывает деньги «про запас» за два года снизилось на 9% до 43%. А вот число тех, кто копит «на старость» выросло с 16% до 25%. Третьей по популярности целью, на которые россияне готовы откладывать деньги, стал отдых – 20%.
Менее популярны накопления на ремонт квартиры или дома (17%), покупку недвижимости (16%), образование (14%), новый автомобиль (12%), на бытовую технику и одежду (9%).
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью НСН заявил, что россияне не имеют достаточного для накоплений уровня дохода. «Сейчас, к сожалению, у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги. То есть отдавать, отдавать и отдавать. Вполне логично, что у молодых семей со сбережениями все сейчас очень тяжело. Существует навязанная культура потребления, которая, конечно, полностью противоречит тому, что написано в учебниках экономики. [Люди] тратят, тратят, тратят и наращивают долги. Поэтому здесь проблема двояка: с одной стороны, требуются большие средства для того, чтобы люди начали сберегать», - пояснил он.
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