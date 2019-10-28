Вместо развлечений россияне копят на старость

Треть россиян имеет накопления, причем четверть из них – «на старость». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на экспертизу Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Как выяснилось по итогам опроса, большинство респондентов считает сбережениями сумму от 100 тысяч рублей. Значительная часть опрошенных откладывает «на всякий случай», без конкретной цели. При этом отмечается, что число тех, кто откладывает деньги «про запас» за два года снизилось на 9% до 43%. А вот число тех, кто копит «на старость» выросло с 16% до 25%. Третьей по популярности целью, на которые россияне готовы откладывать деньги, стал отдых – 20%.