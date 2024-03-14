«Вместо перекуса»: Россияне не откажутся от кофе навынос из-за роста цен в 10%

«Рост цены за чашку кофе навынос связан с тем, что меняется структура цен в секторе HoReCa. Это изменение не связано с кофейным сырьем, это в большей степени проблемы и процессы, которые происходят в целом в экономике. Есть рост в затратах на электричество, на бензин, аренду и так далее. Растет нагрузка на кофейные точки, они поднимают цены, чтобы остаться рентабельными. Кофе в себестоимости чашки в кофейне занимает не очень большую долю», - объяснил он.

При этом россияне экономят именно на посещении кафе, а от напитка навынос отказываться не планируют даже на фоне роста цен.

«Вторая цифра – рост спроса на кофе навынос. Это говорит о том, что люди, которые привыкли пить кофе по утрам и завтракать в кофейнях, начали экономить на кофейнях, но от кофе с собой не отказываются. Люди сокращают расходы, покупая кофе навынос, но не отказываются полностью от своего стиля жизни. Люди не остаются в кофейне, чтобы перекусить, но кофе берут», - рассказал Чантурия.

По его словам, серьезных предпосылок для роста цен на кофе на мировом рынке сегодня нет.

«На мировом кофейном рынке, если смотреть на биржевые котировки, на урожайность, мы не видим предпосылок к росту цен. Стоимость кофе на рынке в ближайшее время значительно не изменится. Сложности есть с логистикой, но это не так критично. Значительно повлиять на цены могут только курс рубля или повышение налогов, например. Но пока фундаментальных предпосылок мы не видим», - подытожил собеседник НСН.

Рост потребления горячего кофе россиянами вернул интерес предпринимателей к открытию новых кофеен. В 2023 году число таких точек в городах-миллионниках РФ выросло на 10% год к году после провала в 2022 году, когда количество подобных заведений сократилось на 27%, передает «Радиоточка НСН».



