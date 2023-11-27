«Росчайкофе»: Россия выкупит «забракованные» Европой какао-бобы со скидкой

У европейских компаний претензии не к качеству какао-бобов, а к социально-экономической стороне вопроса, пояснил в эфире НСН гендиректор ассоциации Рамаз Чантурия.

Российские компании могут купить те какао-бобы и кофе у Евросоюза, которые страны ЕС хранят на своих складах и хотят уничтожить, заявил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в интервью НСН.

Ранее Financial Times сообщил, что на складах стран ЕС скопились большие объемы кофе и какао-бобов, которые могут быть уничтожены из-за того, что эта продукция была произведена с нарушением новых экологических норм ЕС. Ведущая международная сырьевая биржа ICE и Центр международной торговли уже предупредили, что такие кофе и какао должны быть либо уничтожены до завершения переходного периода в декабре 2024 года, либо проданы за пределы ЕС. Чантурия считает, что за пределы ЕС продукция будет продана с хорошей скидкой.

«Санкции не действуют в отношении чайной, кофейной продукции или продукции, связанной с какао. В случае, если ЕС будет стараться жестко следовать исполнению собственного закона, то какое-то количество кофе и какао-бобов, которые хранятся на территории ЕС, будет «подвешено». С высокой вероятностью эти виды сырья будут реализованы вне территории ЕС, что приведет к определенному дисконту на них. Когда ты вынужденно продаешь, то всегда избавляешься по меньшей цене. Можно предположить, что стоимость кофе и какао-бобов в определенный период должна снизиться. Это будет позитивно для всех рынков, где такие ограничения не действуют и где компании будут такой продукт с удовольствием покупать по более низкой цене. Российские компании не исключение», - сказал Чантурия.
Российские кофейни могут снизить требования к кофе из-за курса валют

Он отметил, что к какао-бобам и кофе, которые были произведены с нарушением новых экологических норм ЕС, нет претензий по их свойствам.

«С точки зрения того, что я знаю об этом законе ЕС, могу предположить, что речь идет не о претензиях к свойствам кофе или какао-бобов. Претензии в основном касаются того, что это связано с детским трудом, с вырубанием лесов. Это социально-экологическая тематика», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Чантурия рассказал, что цены на кофе и какао-бобы за последний год увеличились из-за падения курса рубля. Он также напомнил, что в России не выращивают кофе и какао-бобы.

«За последний год цены на кофе и какао-бобы увеличились в связи с тем, что последний год мы наблюдали достаточно драматическое падение куса нацвалюты. Кофе и какао-бобы – это валютное сырье, которое покупается на международном рынке, в России его не выращивают. Последние годы компании не столько зарабатывают деньги, сколько выживают», - резюмировал Чантурия.

Россия является нетто-импортером кофе. Рынок полностью зависит от зарубежных поставок, а значит, и курса доллара к рублю. По данным Россельхозбанка, за семь месяцев 2023 года Россия импортировала 158 тысяч тонн кофе, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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