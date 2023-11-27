«Росчайкофе»: Россия выкупит «забракованные» Европой какао-бобы со скидкой

Российские компании могут купить те какао-бобы и кофе у Евросоюза, которые страны ЕС хранят на своих складах и хотят уничтожить, заявил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в интервью НСН.

Ранее Financial Times сообщил, что на складах стран ЕС скопились большие объемы кофе и какао-бобов, которые могут быть уничтожены из-за того, что эта продукция была произведена с нарушением новых экологических норм ЕС. Ведущая международная сырьевая биржа ICE и Центр международной торговли уже предупредили, что такие кофе и какао должны быть либо уничтожены до завершения переходного периода в декабре 2024 года, либо проданы за пределы ЕС. Чантурия считает, что за пределы ЕС продукция будет продана с хорошей скидкой.

«Санкции не действуют в отношении чайной, кофейной продукции или продукции, связанной с какао. В случае, если ЕС будет стараться жестко следовать исполнению собственного закона, то какое-то количество кофе и какао-бобов, которые хранятся на территории ЕС, будет «подвешено». С высокой вероятностью эти виды сырья будут реализованы вне территории ЕС, что приведет к определенному дисконту на них. Когда ты вынужденно продаешь, то всегда избавляешься по меньшей цене. Можно предположить, что стоимость кофе и какао-бобов в определенный период должна снизиться. Это будет позитивно для всех рынков, где такие ограничения не действуют и где компании будут такой продукт с удовольствием покупать по более низкой цене. Российские компании не исключение», - сказал Чантурия.