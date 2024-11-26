Вложения в ВСМ Москва-Петербург планируется окупить в 2045 году
Вложения в прокладку высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург предполагается окупить к 2045 году. Такие сроки назвал директор по рискам компании «ВСМ Две столицы» Николай Николаенко. Он выступил на форуме «Российский промышленник» в северной столице.
Проект ВСМ-1 предполагает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров. Поезда по ней должны ходить со скоростью от 200 до 400 километров в час. Время в пути между двумя столицами уменьшится до 2 часов 15 минут. Совокупная стоимость проекта оценивается в 2,1 триллиона рублей без учета текущей инфляции.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подписании концессионного соглашения по строительству первой ВСМ. Согласно планам, в 2030 году по данной магистрали будет перевезено почти 23 миллиона пассажиров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru