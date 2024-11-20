Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург запланирован на апрель 2028 года
Эксплуатация первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург намечена на 1 апреля 2028 года, сообщается на сайте концессионера трассы «ВСМ Две столицы».
Уточняется, что высокоскоростной трассой является специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой поезда будут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час.
Строительство магистрали начали в 2024 году. Общая протяженность трассы составит 679 километров. Реализация проекта позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 15 минут.
Ранее замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев сообщил, что стоимость билета на поезд составит 8 905 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru