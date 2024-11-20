Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург запланирован на апрель 2028 года

Уточняется, что высокоскоростной трассой является специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой поезда будут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час.

Строительство магистрали начали в 2024 году. Общая протяженность трассы составит 679 километров. Реализация проекта позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 15 минут.

Ранее замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев сообщил, что стоимость билета на поезд составит 8 905 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

