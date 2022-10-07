Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»
7 октября 202221:59
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Об этом сообщает ТАСС.
По указу, все права и обязанности текущего оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед» передаются новому. Также передается вся собственность.
Отмечается, что зарубежным участникам даётся месяц на принятие решения о перерегистрации доли в проекте на нового оператора.
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7 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru