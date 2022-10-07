Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Об этом сообщает ТАСС.

По указу, все права и обязанности текущего оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед» передаются новому. Также передается вся собственность.

Отмечается, что зарубежным участникам даётся месяц на принятие решения о перерегистрации доли в проекте на нового оператора.





