Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Об этом сообщает ТАСС.

По указу, все права и обязанности текущего оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед» передаются новому. Также передается вся собственность.

Отмечается, что зарубежным участникам даётся месяц на принятие решения о перерегистрации доли в проекте на нового оператора.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ТурцияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры