Власти Швеции запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию

Шведские власти запретили телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование российским фирмам. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на решение суда по иску Tele2 к ООО «Сател ТВК».

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Из-за запрета шведская компания не может экспортировать свое оборудование в Россию, при этом это ограничение распространяется не только на ООО «Сател ТВК», но и на любого другого покупателя в стране.

Tele2 подала иск к Ericsson в ноябре прошлого года, требуя поставить оборудование по договору, выплатить 4,1 миллиона евро неустойки, а также взыскать со шведской фирмы астрент.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Санкции Против РоссииШвеция

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