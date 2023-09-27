Власти Швеции запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию
Шведские власти запретили телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование российским фирмам. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на решение суда по иску Tele2 к ООО «Сател ТВК».
Из-за запрета шведская компания не может экспортировать свое оборудование в Россию, при этом это ограничение распространяется не только на ООО «Сател ТВК», но и на любого другого покупателя в стране.
Tele2 подала иск к Ericsson в ноябре прошлого года, требуя поставить оборудование по договору, выплатить 4,1 миллиона евро неустойки, а также взыскать со шведской фирмы астрент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru