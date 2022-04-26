Власти Польши заявили об отказе платить за российский газ в рублях
Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава не готова соглашаться на оплату за российский газ в рублях.
По его словам, при необходимости Польша будет в состоянии отказаться от поставок газа. Наимский отметил, что на сегодняшний день рассматриваются все возможности и риски.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что страна будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях.
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